Oscar-Nominierungen werden in Hollywood bekanntgegeben

In Los Angeles werden am Montag (ab 14.18 Uhr MEZ) die mit Spannung erwarteten Nominierungen für die Oscars bekanntgegeben. Zu den Favoriten zählen die Filme "The Irishman", "1917", "Once Upon a Time in Hollywood", "Marriage Story" und "Joker".