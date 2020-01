Stefan Kraft kämpft in Predazzo neuerlich um den Sieg

Stefan Kraft, der am Samstag bei den Weltcup-Skisprungbewerben im Val di Fiemme Zweiter geworden war, kämpft auch am Sonntag um den Sieg. Der Salzburger landete in Predazzo bei 103,5 Metern und liegt nach dem ersten Durchgang in Führung. Kraft hat 1,9 Zähler Vorsprung auf Samstag-Sieger Karl Geiger (GER) und 2,0 auf Kamil Stoch (POL).