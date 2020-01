Tschechische Bergwanderer am Hochschwab aus Bergnot gerettet

Drei tschechische Bergwanderer sind am Samstagabend am Hochschwab in der Gemeinde Thörl (Bezirk Bruck-Mürzzuschlag) in Bergnot geraten. Zwei Männer wurden unterkühlt, aber unverletzt in Sicherheit gebracht, eine 31 Jahre alte Frau stürzte Hunderte Meter ab, sie wurde schwer verletzt ins Spital geflogen.