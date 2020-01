Libyen: Truppen von General Haftar verkünden Waffenruhe

In Libyen zeichnet sich eine Beruhigung im Konflikt zwischen den Truppen des abtrünnigen Generals Khalifa Haftar und der international anerkannten Regierung von Ministerpräsident Fayez al-Sarraj ab. Die Truppen Haftars haben am Samstagabend eine Waffenruhe angekündigt, die um 00:01 Ortszeit (23:01 Uhr MEZ) beginnen sollte.

Die Waffenruhe stehe unter der Bedingung, dass sie auch von der gegnerischen Seite akzeptiert werde, teilte Haftars Sprecher Ahmed Mismari mit. Russland und die Türkei hatten die Kriegsparteien am Mittwoch zur Einstellung der Kämpfe aufgerufen. Während Libyen die international anerkannte Regierung unterstützt und sich diesbezüglich auch militärisch engagiert, leistet Russland den Truppen Haftars Militärhilfe. Haftar führt seit April eine Offensive auf Tripolis, wo die international anerkannte Einheitsregierung ihren Sitz hat.

Vor der Ankündigung der Waffenruhe lief die Krisendiplomatie auf Hochtouren. EU-Ratspräsident Charles Michel traf in Istanbul mit dem türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan zusammen, Michel begrüßte danach die "konstruktive Sprache" einer Erklärung, die Erdogan zuvor gemeinsam mit dem russischen Präsidenten Wladimir Putin zu Libyen abgegeben hatte. Darin verlangten sie eine Waffenruhe und unterstützten den sogenannten Berlin-Prozess, mit dem die EU und insbesondere Deutschland das Bürgerkriegsland befrieden möchten.

Bei dem Treffen mit Erdogan sei es darum gegangen, "wie die EU und die Türkei zusammenarbeiten können, um die Lage im Nahen Osten und in Libyen zu deeskalieren", twitterte Michel im Anschluss. Dazu stellte er ein Foto, das ihn und Erdogan beim Händeschütteln zeigt. Beide Seiten teilten auch ein Interesse, mit Deeskalation und Dialog eine neue Gewaltspirale in der Nahost-Region zu verhindern.

In einer Mitteilung, die Michels Sprecher nach dem Treffen in Istanbul verbreitete, wurden aber auch Meinungsverschiedenheiten - etwa zu Syrien - deutlich. Michel erinnerte zudem an die EU-Position zu "unerlaubten Bohrungen" der Türkei im Mittelmeer. Die EU stehe hier voll an der Seite Zyperns. "Der EU-Ratspräsident äußerte auch seine Sorge über die jüngste gemeinsame Absichtserklärung zwischen Libyen und der Türkei", hieß es in der EU-Mitteilung.

Der libysche Regierungschef Fayez al-Serraj führte unterdessen Gespräche mit dem italienischen Regierungschef Giuseppe Conte in Rom. Vor der Presse erwähnte Serraj dort ausdrücklich die deutschen Bemühungen um eine Libyen-Konferenz in Berlin. Außerdem wies er "erfreut" auf die Initiative Moskaus und Ankaras von Mitte der Woche für eine Waffenruhe hin. Conte hob hervor, dass Stabilität und Frieden für das libysche Volk Priorität bei den aktuellen Initiativen haben müssten.

EU-Ratspräsident Michel sollte am Sonntag zu Gesprächen mit dem ägyptischen Präsidenten Abdel Fattah al-Sisi nach Kairo weiterreisen. Europäische Diplomaten bemühen sich darum, ausländische Interventionen in Libyen zu begrenzen. Sie fürchten, jede Einmischung könne die Gewalt weiter vorantreiben. Russland und die Türkei haben für Sonntag um Mitternacht eine Waffenruhe gefordert. Der von Russland gestützte Haftar kündigte an, weiter kämpfen zu wollen.

Ankara erwarte, dass Moskau Haftar von einer Waffenruhe überzeugen werde, sagte der türkische Außenminister Mevlüt Cavusoglu am Samstag in Istanbul. Sollte der General seine Angriffe einstellen, sei die Türkei zu Gesprächen für eine politische Lösung des Konflikts bereit, sagte Cavusoglu. "Wir unterstützen den Berliner Prozess."

Die deutsche Regierung bemüht sich im sogenannten Berliner Prozess seit Monaten um eine politische Lösung für Libyen. Zuletzt stellte Außenminister Heiko Maas eine Konferenz mit internationalen Konfliktparteien für die kommenden Wochen in Aussicht.

Bundeskanzlerin Angela Merkel traf sich am Samstag in Moskau mit dem russischen Präsidenten Putin zu Gesprächen über die Krisenherde im Nahen und Mittleren Osten. Dabei sagte Putin Merkel Unterstützung bei der geplanten Libyen-Konferenz zu.