Sechs Tote bei Brand in einem Altersheim in Kroatien

Bei einem Brand in einem Altersheim in Kroatien sind Samstagfrüh sechs Menschen ums Leben gekommen. Das bestätigten die örtliche Polizei und Feuerwehr. Wie es zu dem Feuer im Heim "Grüne Oase" in der Ortschaft Andrasevec - 40 Kilometer nördlich von Zagreb - kam, war zunächst unbekannt. Wie die Feuerwehr weiter mitteilte, brannte ein Holzbau als Teil des Altersheim-Komplexes völlig ab.