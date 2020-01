Tunesisches Parlament lehnt Regierung von Habib Jemli ab

Die schwierige Regierungsbildung in Tunesien ist vorerst gescheitert. Das stark fragmentierte Parlament in Tunis votierte am Freitag mit 134 zu 72 Stimmen gegen das geplante Kabinett des designierten Ministerpräsidenten Habib Jemli. Damit muss die Regierungssuche von neuem beginnen. Grund waren Unstimmigkeiten der Parteien über die Nominierungen.