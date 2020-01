Nordirisches Parlament kommt nach Einigung zusammen

Nach der Einigung der rivalisierenden Parteien Sinn Fein und DUP auf eine erneute Regierungsbildung wird das Parlament in Nordirland am Samstag zum ersten Mal seit drei Jahren zusammenkommen. Dies kündigte die Chefin der pro-britischen Unionisten-Partei DUP, Arlene Foster, am Freitagabend an.