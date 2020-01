Frankreichs Premier legt Vorschläge zu Pensionsreform vor

Frankreichs Premierminister Édouard Philippe will am Samstag schriftliche Vorschläge zur geplanten Pensionsreform vorlegen. Diese könnten eine Grundlage für einen Kompromiss mit den Sozialpartnern bilden, kündigte Philippe am Freitagabend an. Französische Gewerkschaften riefen indes erneut zu Demonstrationen auf. In mehreren französischen Städten werden am Samstag Proteste erwartet.