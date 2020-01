Sondersitzung der EU-Außenminister zum Konflikt USA-Iran

Außenminister Alexander Schallenberg (ÖVP) und seine EU-Amtskollegen beraten am Freitag (ab 15 Uhr) in einer Sondersitzung in Brüssel über den Konflikt zwischen den USA und dem Iran und die dadurch angespannte Situation im Irak. Die EU hatte in den vergangenen Tagen mehrmals zur Deeskalation und Zurückhaltung aufgerufen und eine Rückkehr zum Wiener Atomabkommen gefordert.