Siege für Deutschland und Weißrussland bei Handball-EM

Deutschland hat die Handball-Männer-EM mit einem Favoritensieg eröffnet. Die deutsche Auswahl gewann am Donnerstag in Trondheim gegen die Niederlande mit 34:23 und ist damit erster Gruppe-C-Führender. In Pool A startete Weißrussland mit einem 35:30-Sieg gegen Serbien in Graz ins erstmals in drei Ländern über die Bühne gehende Turnier. Neben Österreich und Norwegen ist auch Schweden EM-Ausrichter.