"Gabe der Erinnerung" Auschwitz Komitee ehrt Pianisten Levit

Das Internationale Auschwitz Komitee ehrt den Pianisten Igor Levit für sein Engagement gegen Antisemitismus und rechtsextremen Hass. Levit verteidige mit Mut, Kreativität und Lebensfreude die Werte der Demokratie, erklärte das Komitee am Mittwoch in Berlin. Dafür soll der Musiker am 12. Jänner die Statue "Gabe der Erinnerung" erhalten.