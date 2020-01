13-jährige Kärntner Schülerin mit dem Umbringen bedroht

Ein 57-Jähriger hat am Dienstagnachmittag in Lavamünd in Kärnten (Bezirk Wolfsberg) eine 13-jährige Schülerin an einer Bushaltestelle mit dem Umbringen bedroht. Laut Polizei wurde er am Abend in seiner Wohnung über Anordnung der Staatsanwaltschaft wegen Tatbegehungsgefahr festgenommen und in die Justizanstalt Klagenfurt eingeliefert.