Feuervulkan in Guatemala erneut ausgebrochen

In Guatemala ist erneut der gefährliche Feuervulkan ausgebrochen. An dem Vulkan gab es zahlreiche mittelschwere bis schwere Explosionen, wie ein Sprecher des Zivilschutzes am Dienstag mitteilte. Die von dem Volcan de Fuego ausgestoßenen Aschewolken erreichten demnach eine Höhe von 4.800 Meter über dem Meeresspiegel.