Matthias Walkner auf dritter Dakar-Etappe Sechster

Matthias Walkner hat am Dienstag die dritte Etappe der in Saudi-Arabien ausgetragenen Dakar-Rallye auf Platz sechs beendet. Der Salzburger Motorrad-Pilot bewältigte die 504 km lange Schleife von und nach Neom mit 20:07 Minuten Rückstand auf den erstplatzierten Ricky Brabec. Der US-Amerikaner führte mit fast zehn Minuten Vorsprung einen Dreifach-Erfolg von Honda an und übernahm die Gesamtführung.