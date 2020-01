Kubacki vor Tournee-Sieg, Kraft beim Finale Halbzeit-Vierter

Dawid Kubacki führt vor dem letzten Sprung der 68. Vierschanzentournee in der Gesamtwertung 14,2 Punkte vor dem Norweger Marius Lindvik. Der Pole stand im ersten Durchgang des Finales in Bischofshofen die Bestweite (143 m) und führt auch die Einzel-Konkurrenz beim Dreikönigsspringen vor dem Deutschen Karl Geiger (140/+3,9 Punkte) und Marius Lindvik (139/5,1) an.