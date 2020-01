Cyberangriff auf Außenministerium noch nicht vorbei

Der Cyberangriff auf die IT-Systeme des Außenministeriums war auch am Dreikönigstag noch nicht vorbei. Die Attacken laufen weiter, ebenso die technischen Gegenmaßnahmen, in die auch Spezialisten des Innenministeriums eingebunden sind, sagte Außenamtssprecher Peter Guschelbauer am Montagvormittag auf Anfrage der APA. Die Dauer sei weiterhin nicht abschätzbar.