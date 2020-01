Prozess gegen Filmproduzent Harvey Weinstein hat begonnen

Begleitet von einem gewaltigen Medieninteresse hat in New York der Prozess gegen den früheren Filmproduzenten Harvey Weinstein wegen Sexualverbrechen begonnen. Der 67-Jährige erschien dazu am Montag gestützt auf eine Gehhilfe. Am ersten Verhandlungstag ging es in erster Linie um organisatorische Fragen.