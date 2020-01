US-Künstler John Baldessari mit 88 Jahren gestorben

Der US-amerikanische Künstler John Baldessari ist im Alter von 88 Jahren gestorben. Seine Stiftung habe den Tod des gebürtigen Kaliforniers am Sonntag bestätigt, berichtete die "Los Angeles Times". Baldessari hatte in den vergangenen Jahrzehnten mit Foto- und Videoarbeiten, Kollagen und Foto-Bild-Montagen die Konzeptkunst wesentlich mitgeprägt und zahlreiche junge Künstler inspiriert.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Baldessari ist vielfach ausgezeichnet worden. Unter anderem erhielt er 2009 für sein Lebenswerk den Goldenen Löwen der 53. Biennale von Venedig und 2012 den Kaiserring der deutschen Stadt Goslar, der als einer der weltweit wichtigsten Preise für moderne Kunst gilt.

Er war auch Träger des Oskar-Kokoschka-Preises, der in Österreich alle zwei Jahre von einer zehnköpfigen Jury unter Vorsitz des Rektors der Universität für angewandte Kunst Wien vergeben wird. Für die Wiener Staatsoper hatte Baldessari für die Saison 2017/18 den Eisernen Vorhang gestaltet: In dem 176 Quadratmeter umfassenden Großbild ging der Künstler unter dem Titel "Graduation" von dem Schwarz-Weiß-Foto einer universitären Gruppe aus. Fünf Mitglieder der Formation hatte Baldessari in bunten Farben übermalt.