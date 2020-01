Drei-Sterne-Restaurant im Schwarzwald abgebrannt

Das Drei-Sterne-Restaurant "Schwarzwaldstube" in Baiersbronn ist bei einem Brand komplett zerstört worden. Verletzt wurde bei dem Feuer im "Hotel Traube Tonbach" in der Nacht auf Sonntag niemand, wie ein Feuerwehrsprecher sagte - das Restaurant sei allerdings vollständig zerstört. Auch nach Stunden war der Brand nicht gelöscht. Die Ursache für das Feuer war in den Morgenstunden noch unklar.