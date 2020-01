Kroaten wählen am Sonntag neuen Präsidenten

Kroatien wählt am Sonntag einen neuen Präsidenten. In der Stichwahl treten die konservativen Amtsinhaberin Kolinda Grabar-Kitarovic und der sozialdemokratische Ex-Premier Zoran Milanovic gegeneinander an. Die erste Runde vor zwei Wochen hat Milanovic mit einem kleinen Vorsprung gewonnen. In dem Rennen ohne klaren Favoriten wird ein enges Ergebnis erwartet.