Zahlreiche Tote bei Luftangriff auf Militärschule in Libyen

Bei einem Luftangriff auf eine Militärschule in der libyschen Hauptstadt Tripolis sind am Samstag nach Behördenangaben mindestens 28 Menschen getötet worden. Bei den Toten handle es sich um Kadetten, sagte der Sprecher des Gesundheitsministeriums der international anerkannten Regierung in Tripolis, Amin al-Hashemi, der Nachrichtenagentur AFP. Dutzende weitere seien verletzt worden.