Hunderte wollen gestrandeten Walen in Neuseeland helfen

In Neuseeland haben Hunderte Freiwillige versucht, gestrandeten Walen zurück ins Wasser zu helfen. Etwa tausend Menschen seien einem Aufruf gefolgt und an den Matarangi-Strand auf der Nordinsel gekommen, teilte die Umweltschutzgruppe Jonah am Samstag mit. Die Gruppe hatte zuvor um Unterstützung durch Spezialisten gebeten.