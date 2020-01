US-Schauspieler Martin West mit 82 Jahren gestorben

Der amerikanische Schauspieler Martin West, aus Dutzenden Spielfilmen und TV-Serien bekannt, ist tot. Er starb am 31. Dezember im Alter von 82 Jahren, wie seine Familie am Freitag in einem Nachruf in der "New York Times" bekannt gab. In den 1960er Jahren wurde West durch das Drama "Freckles" und die Teenie-Komödie "Mollymauk, der Wunderknabe" bekannt.