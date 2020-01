Zirkusartisten in Amsterdam abgestürzt - Keine Lebensgefahr

Zwei Zirkusartisten sind bei einer Vorstellung in Amsterdam aus gut zehn Metern Höhe in die Manege gestürzt. Ein Artist wurde dabei schwer verletzt, teilte die Polizei am Freitagabend mit. Das international bekannte Duo "Sky Angels" war am frühen Freitagabend im Weltweihnachtszirkus im Traditionstheater Carré aufgetreten. Beide Artisten wurden ins Krankenhaus eingeliefert.