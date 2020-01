Greta Thunberg protestierte auch an ihrem 17. Geburtstag

Mit 15 setzte sie sich aus Protest für das Klima vor das Parlament in Stockholm, mit 16 wurde sie weltberühmt - nun ist die schwedische Klimaaktivistin Greta Thunberg 17 Jahre alt geworden. Geburtstag hin oder her, auch an ihrem Ehrentag - einem Freitag und damit ihrem Protesttag - stand sie zeitig in der Früh vor dem Stockholmer Reichstag und protestierte mit ihrem Schild für den Klimaschutz.