Caps marschierten mit 8:2 weiter, Linz wieder deklassiert

Auch im neuen Jahr geht den Vienna Capitals das Tagwerk in der Erste Bank Eishockey Liga (EBEL) mit beeindruckender Leichtigkeit von der Hand. Am Mittwoch besiegte man Fehervar zuhause 8:2 (4:0,2:1,2:1) und blieb damit auch im vierten Spiel in Serie mit einem Gesamttorverhältnis von 27:3 makellos. Die Caps kamen Leader Salzburg, der in Bozen nach Penaltys 1:2 verlor, bis auf einen Punkt nah.