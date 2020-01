Familie in Silvesternacht in Puerto Rico erschossen

In der Silvesternacht sind in Puerto Rico vier Mitglieder einer Familie in ihrem Haus getötet worden. Der Vater, die Mutter und die neunjährigen Zwillinge seien am frühen Mittwochmorgen (Ortszeit) in der Ortschaft Trujillo Alto erschossen worden, berichtete die Zeitung "El Nuevo Día" unter Berufung auf die Polizei. Ein 16-jähriger Sohn der Familie sei bei dem Angriff verletzt worden.