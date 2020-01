Mindestens acht Tote bei Beschuss von Schule in Syrien

Bei dem Beschuss einer Schule in der syrischen Rebellenprovinz Idlib sind nach Angaben von Aktivisten mindestens acht Zivilisten getötet worden, darunter auch vier Kinder. 16 weitere Personen seien verletzt worden, berichtete die "Syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte" am Mittwoch. Die Attacke habe sich demnach in der von Rebellen kontrollierten Stadt Sarmin im Nordwesten Syriens ereignet.