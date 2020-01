Estland übernimmt nichtständigen Sitz im UNO-Sicherheitsrat

Estland hat am 1. Jänner erstmals einen befristeten Sitz als nichtständiges Mitglied im UNO-Sicherheitsrat übernommen. Staatspräsidentin Kersti Kaljulaid hisste am Mittwoch die Flagge der Vereinten Nationen vor ihrem Amtssitz in Tallinn. "Estland wird in den kommenden zwei Jahren am härtesten diplomatischen Verhandlungstisch der Welt sein.