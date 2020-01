Spionagefall: Prozess gegen Salzburger Ex-Offizier im März

Der Spionageprozess gegen jenen 71-jährigen pensionierten Bundesheer-Offizier, der mindestens 25 Jahre lang für den russischen Militärgeheimdienst GRU tätig gewesen sein soll, beginnt am 2. März 2020 am Landesgericht Salzburg. Das berichtete die "Kronen Zeitung" am Mittwoch. Zugleich schrieb die Zeitung, dass ein Ausschluss der Öffentlichkeit beim Verfahren als wahrscheinlich gilt.