Neugeborenes in Graz abgelegt - Polizei forschte Mutter aus

Eine 29-jährige Steirerin hat am vergangenen Samstag ihr Baby alleine in ihrer Wohnung zur Welt gebracht und anschließend in der Tiefgarage des Grazer Landeskrankenhauses abgelegt. Die Polizei machte den Fall und den vorläufigen Ermittlungsstand am Mittwoch öffentlich, nachdem die Mutter ausgeforscht worden war.