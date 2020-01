Weggelegtes Baby in Oberösterreich: Erste Spur zur Mutter

Von der Mutter eines Neugeborenen, die ihr Baby in der Nacht auf Sonntag auf einer Fußmatte vor einer Wohnungstüre in einem Mehrparteienhaus in Lichtenberg (Bezirk Urfahr-Umgebung) abgelegt hat, gibt es offenbar eine erste Spur. Wie die "Kronen Zeitung" am Mittwoch berichtete, dürfte die Frau aus der unmittelbaren Nachbarschaft stammen.