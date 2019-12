Neue Proteste gegen Indiens umstrittenes Einbürgerungsgesetz

Die Massenproteste in Indien gegen ein neues Einbürgerungsgesetz reißen nicht ab. In Chennai im Südosten des Landes protestierten am Montag Zehntausende Menschen gegen die umstrittene Neuregelung, wie die Polizei mitteilte. Die Demonstration sei friedlich verlaufen.