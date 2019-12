Mindestens neun Tote bei Lagerhausbrand in Neu Delhi

Ein Brand in einem Lagerhaus hat in der indischen Hauptstadt Neu Delhi mindestens neun Menschen das Leben gekostet. Zehn weitere seien verletzt worden, teilte die Feuerwehr am Montag mit. Die Flammen hätten eine Gasflasche zur Explosion gebracht, dadurch sei eine Mauer teilweise eingestürzt. Die Ursache des Feuers, das in den Morgenstunden im Bezirk Kirari ausbrach, stand zunächst nicht fest.