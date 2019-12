Bankräuber gruben 60 Meter langen Tunnel in Brasilien

In Brasilien haben Polizisten nach eigenen Angaben einen Bankraub vereitelt und dabei einen mehr als 60 Meter langen Tunnel entdeckt. Eine kriminelle Organisation habe Sonntagfrüh (Ortszeit) die Verwaltungszentrale der Staatsbank Banco do Brasil in Campo Grande, der Hauptstadt von Mato Grosso do Sul, ausrauben wollen, teilte die Zivilpolizei des südlichen Staates mit.