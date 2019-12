KAC kassiert gegen Fehervar vierte EBEL-Niederlage in Folge

Meister KAC hat am Sonntag seine vierte Niederlage in Folge in der Erste Bank Eishockey Liga (EBEL) kassiert. Gegen Tabellen-Nachzügler Fehervar unterlagen die Kärntner 1:2 (1:1,0:1,0:0) und liefen damit Gefahr, im Laufe des Abends Rang vier zu verlieren.