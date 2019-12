Düsseldorf feierte im Abstiegskampf 2:1-Sieg gegen Berlin

Fortuna Düsseldorf überwintert in der deutschen Fußball-Bundesliga auf dem Relegationsplatz. Die Mannschaft von Trainer Friedhelm Funkel feierte am Sonntag zum Jahresabschluss einen 2:1-Last-Minute-Heimsieg gegen Union Berlin und zog in der Tabelle an Werder Bremen vorbei auf Rang 16. Für Düsseldorf war der vierte Saisonsieg der erste volle Erfolg nach sechs sieglosen Spielen.