Kleinkind stürzte durch Wäscheschacht in den Keller

Ein 21 Monate altes Mädchen aus Deutschland ist am Sonntag in Mondsee (Bezirk Vöcklabruck) in einem Einfamilienhaus durch einen Wäscheschacht vier Meter tief in den Keller gefallen. Das Kleinkind landete in einem Korb mit Kleidungsstücken. Es wies keine offensichtlichen Verletzungen auf, wurde aber für weitere Untersuchungen mit dem Hubschrauber in die Salzburger Kinderklinik geflogen.