Facebook stoppt Desinformationskampagnen

Der Onlinedienst Facebook hat nach eigenen Angaben zwei Desinformationskampagnen gestoppt und Hunderte Fake-Accounts gelöscht. In einem Fall seien mehr als 600 Facebook- und Instagram-Konten gelöscht worden, teilte der US-Digitalkonzern am Freitag mit. Das Netzwerk mit Verbindungen zu den Mediengruppen Epoch Times und BL habe seinen Ursprung in Vietnam und den USA gehabt.