Fünf Häftlinge aus belgischem Gefängnis entflohen

In Belgien sucht ein Großaufgebot der Polizei nach fünf entflohenen Häftlingen. Den Männern war während eines Spaziergangs am Donnerstagabend die Flucht aus dem Turnhout-Gefängnis in der Provinz Antwerpen gelungen. Sie kletterten über die Gefängnismauer und flüchteten nach ersten Erkenntnissen mit einem Auto. Unter ihnen sollen sich auch Schwerverbrecher befinden.