Werder kassiert im Kellerduell mit Mainz bitteres Heim-0:5

Die Krise bei Werder Bremen nimmt nach einem bitteren Heimdebakel im Kellerduell mit dem Mainz 05 immer dramatischere Züge an. Werder kassierte am Dienstagabend eine auch in der Höhe verdiente 0:5-(0:4)-Niederlage und zeigte dabei eine Leistung, die im Abstiegskampf kaum reichen wird.