Neun Tote bei Taliban-Anschlag in Afghanistan

Bei einem Taliban-Anschlag in Afghanistan sind neun afghanische Soldaten getötet worden. Das Verteidigungsministerium teilte am Samstag auf Twitter mit, der Anschlag sei am späten Freitagabend im Bezirk Karabach in der zentralen Provinz Ghazni verübt worden. Die Attacke sei von Taliban-Kämpfern ausgeführt worden, welche die Truppe zuvor unterwandert hätten.