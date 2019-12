Simone Young Chefdirigentin des Sydney Symphony Orchestra

Simone Young (58) wird neue Chefdirigentin des Sydney Symphony Orchestra. Die australische Maestra tritt ihr Amt 2022 an, im Jahr davor wird sie als designierte Chefdirigentin mehrere Konzerte in Sydney leiten. Im Rahmen ihrer zunächst dreijährigen Amtszeit soll Young jedes Jahr das Orchester acht Wochen lang dirigieren, während sie ihren Dirigierverpflichtungen in Europa und in den USA nachkomme.