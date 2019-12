Leipzig-Trainer Nagelsmann bestätigt Gespräch mit Haaland

Leipzig-Trainer Julian Nagelsmann hat am Freitag ein "gutes Gespräch" mit dem umworbenen Salzburg-Stürmer Erling Haaland bestätigt. Der 19-jährige Norweger weilte am Mittwoch nach dem Champions-League-Heimspiel der Salzburger gegen Liverpool (0:2) mit seinem Vater und seinem Berater in Leipzig und danach in Dortmund.