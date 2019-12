Grünen und NGOs geht Klima-Beschluss nicht weit genug

Der Beschluss zur Klimaneutralität in der Europäischen Union ab 2050 der EU-Staats-und Regierungschefs in der Nacht auf Freitag in Brüssel geht den heimischen Grünen und Umweltorganisationen nicht weit genug. Auch, dass Atomenergie in der Abschlusserklärung explizit als Teil nationaler Anstrengungen festgehalten wird, sorgt für Kritik. Österreich lehnt den Einsatz von Nuklearenergie strikt ab.