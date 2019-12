Ein Toter bei Explosion in Plattenbau in Sachsen-Anhalt

Bei einer Gasexplosion in einem Plattenbau in Blankenburg im Harz in Sachsen-Anhalt ist am Freitag ein 78 Jahre alter Mann getötet worden. Seine Ehefrau erlitt schwere Verletzungen, dazu gab es 14 weitere Menschen mit mittleren und leichten Verletzungen. Womöglich kam es durch einen fehlerhaften Einsatz von trotz eines Fernwärmeanschlusses genutzten Gasheizungen zu der Explosion.