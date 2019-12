Grabner leitete NHL-Sieg der Coyotes gegen Blackhawks ein

Ein doppeltes Erfolgserlebnis hat Michael Grabner am Donnerstag in der nordamerikanischen Eishockey-Profiliga NHL erlebt: Der 32-jährige Kärntner schaffte zunächst vor eigenem Publikum in Glensdale die 1:0-Führung für seine Arizona Coyotes gegen die Chicago Blackhawks. Am Ende durfte er mit seinem Team über einen 5:2-Erfolg jubeln.