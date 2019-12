Israel steuert auf Neuwahlen Anfang März zu

Israel steuert auf die dritten Wahlen binnen eines Jahres zu. Das Parlament stimmte am Mittwoch in erster Lesung für Neuwahlen. Einstimmig votierten die Abgeordneten dafür, Anfang März einen neuen Wahltermin anzusetzen. Die Entscheidung muss noch in zwei weiteren Abstimmungen vom Parlament abgesegnet werden.