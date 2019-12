Hund biss Neunjährigen in der Obersteiermark in den Kopf

Ein Neunjähriger ist Dienstagfrüh in der Obersteiermark am Weg in die Schule von einem Hund zu Boden gestoßen und in den Kopf gebissen worden. Der Schüler wurde nach Angaben der Polizei von der Mutter mit vier Rissquetschwunden am Hinterkopf ins LKH Leoben gebracht.