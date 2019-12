Ex-Nationalspieler Gattuso Ancelotti-Nachfolger bei Napoli

Der SSC Napoli hat nach dem Aufstieg in die K.o.-Phase der Fußball-Champions-League seinen Trainer Carlo Ancelotti beurlaubt und am Mittwochabend den Ex-Nationalspieler Gennaro Gattuso als Nachfolger präsentiert. Der 41-jährige Gattuso war bis zum Sommer Trainer des AC Milan gewesen. Er hatte als Spieler unter Trainer Ancelotti mit Milan 2003 und 2007 die Champions League gewonnen.

Gattuso erhielt einen Vertrag bis Sommer 2021 sofern er die Champions-League-Plätze erreicht. Die Trennung von Ancelotti erfolgte nach enttäuschenden Ergebnissen in der Meisterschaft. Der Vizemeister hat als Siebenter schon 17 Punkte Rückstand auf Spitzenreiter Inter Mailand. Der bisher letzte Erfolg in der Serie A datiert vom 19. Oktober. Das jüngste 4:0 gegen Genk in der Red-Bull-Salzburg-Gruppe am Dienstag war der erste Sieg nach neun Spielen gewesen.